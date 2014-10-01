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إصابة شرطى على يد سائق “توك توك” عقب اصطدامه به محاولًا الفرار بالمنيا

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إصابة شرطى على يد سائق “توك توك” عقب اصطدامه به محاولًا الفرار بالمنيا إصابة شرطى على يد سائق “توك توك” عقب اصطدامه به محاولًا الفرار بالمنيا

أرشيفية

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتبلغ مركز شرطة بنى مزار من الرقيب “عبد الحميد محمد محمد” 42 سنة من قوة المركز والمعين لتأمين الضلع الشرقى لمركز الشرطة  أنه حال تواجده بخدمته شاهد ” توك توك ” يقوم بالدوران للخلف أمام ديوان المركز محاولًا الهرب وعندما حاول استيقافه إصطدم به محدثًا إصابته ” بالإشتباه بكسر بعظام القدم اليمنى “.

وتمكنت الخدمة المعينة من ضبط التوك توك وتبين أن قائده “ربيع عبدالمغنى عبد العزيز” 30 سنة مقيم بمركز بنى مزار، وبسؤاله عن الواقعة أقر بارتكابها خشية من ضبطه لعدم حمله أي مستندات أو تراخيص تفيد سند الملكية لــ” التوك توك “.

تم نقل المصاب وحجزه بمستشفى بنى مزار العام لتلقيه العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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