بالأسماء .. 278 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية

يؤدي المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحة الرئيسية بمسجد ناصر بمدينة بنها، وانتهت المحافظة من تجهيز 278 ساحة بمختلف مدن وقرى المحافظة مجهزة لإقامة شعائر صلاة العيد بها .

وأعلن صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انه سيقام بمدينة بنها 22 ساحة بإدارة بنها أول على ان تكون الساحة الرئيسية بمسجد ناصر، كما سيتواجد 22 ساحة أخرى في إدارة بنها ثان والساحة الرئيسية بمركز شباب قرية مجول، كما ستقام بمدينة طوخ 12 ساحة والساحة الرئيسية بمدينة طوخ، مؤكدا وجود 12 ساحة بمدينة برشوم الصغرى، ووجود 15 ساحة بمدينة كفر شكر، ومدينة القناطر الخيرية بها 36 ساحة والساحة الرئيسية بنادي القناطر الخيرية.

وأكد دويدار، ان هناك 24 ساحة بشرق مدينة شبين القناطر والساحة الرئيسية بمركز شبين القناطر، ووجود 13 ساحة بغرب مدينة شبين القناطر والساحة الرئيسية بها هي ساحة المجمع الإسلامي.

وستقام بمدينة قها 13 ساحة والساحة الرئيسية بها ساحة مركز شباب قها، وقليوب 24 ساحة والساحة الرئيسية بها ساحة مركز شباب قليوب البلد وحي غرب شبرا الخيمة 15 ساحة والساحة الرئيسية بها أمام مسجد كريستال عصفور وحي شرق 23 ساحة والساحة الرئيسية به ساحة نادي بهتيم الرياضي كما يوجد بالخصوص 17 ساحة للصلاه والساحة الرئيسية بها مركز شباب 23 يوليو كما يوجد بإدارة العبور 7 ساحات والساحة الرئيسية أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول بالإضافة الى 7 ساحات بإدارة الخانكة والساحة الرئيسية بها هى ساحة مجلس مدينة الخانكة.