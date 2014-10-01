أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء .. 278 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية

Google+ Print
بالأسماء .. 278 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية بالأسماء .. 278 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية

محافظة القليوبية

يؤدي المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحة الرئيسية بمسجد ناصر بمدينة بنها، وانتهت المحافظة من تجهيز 278 ساحة بمختلف مدن وقرى المحافظة مجهزة لإقامة شعائر صلاة العيد بها .

وأعلن صبري دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انه سيقام بمدينة بنها 22 ساحة بإدارة بنها أول على ان تكون الساحة الرئيسية بمسجد ناصر، كما سيتواجد 22 ساحة أخرى في إدارة بنها ثان والساحة الرئيسية بمركز شباب قرية مجول، كما ستقام بمدينة طوخ 12 ساحة والساحة الرئيسية بمدينة طوخ، مؤكدا وجود 12 ساحة بمدينة برشوم الصغرى، ووجود 15 ساحة بمدينة كفر شكر، ومدينة القناطر الخيرية بها 36 ساحة والساحة الرئيسية بنادي القناطر الخيرية.

وأكد دويدار، ان هناك 24 ساحة بشرق مدينة شبين القناطر والساحة الرئيسية بمركز شبين القناطر، ووجود 13 ساحة بغرب مدينة شبين القناطر والساحة الرئيسية بها هي ساحة المجمع الإسلامي.

وستقام بمدينة قها 13 ساحة والساحة الرئيسية بها ساحة مركز شباب قها، وقليوب 24 ساحة والساحة الرئيسية بها ساحة مركز شباب قليوب البلد وحي غرب شبرا الخيمة 15 ساحة والساحة الرئيسية بها أمام مسجد كريستال عصفور وحي شرق 23 ساحة والساحة الرئيسية به ساحة نادي بهتيم الرياضي كما يوجد بالخصوص 17 ساحة للصلاه والساحة الرئيسية بها مركز شباب 23 يوليو كما يوجد بإدارة العبور 7 ساحات والساحة الرئيسية أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول بالإضافة الى 7 ساحات بإدارة الخانكة والساحة الرئيسية بها هى ساحة مجلس مدينة الخانكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا