موقع أمريكي:سلاح الجو العراقي يُسقط بالخطأ ذخائر و مؤن غذائية لعناصر داعش

كشف موقع “هافينجتون بوست”الإخباري الأمريكي النقاب عن أن سلاح الجو بالجيش العراقي أسقط بالخطأ ذخائر ومواد غذائية ومياه لعناصر تابعة لـ”داعش”،بدلا من إسقاطها على أفراد الجيش العراقي، وذلك وفقا لمسئولين سياسيين وعسكريين عراقيين.

> وأوضح الموقع الأمريكي -في سياق تقرير أورده على موقعه الألكتروني اليوم الأربعاء أن عضو البرلمان العراقي حكيم الزميلي أكد -في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية- أن طائرات الجيش العراقي أسقطت الإمدادات على منطقة يسيطر عليها تنظيم “داعش”بدلا من إسقاطها فوق منطقة تابعة للجيش العراقي .

> وتابع “جنودنا كانوا في أمس الحاجة لهذه الإمدادات ولكن نظرا للخطط الفاشلة من جانب القادة في الجيش العراقي وقلة خبرة الطيارين العراقيين، قمنا بطريقة أو بأخرى بمساعدة “داعش” على قتل جنودنا”.

> وفي نفس السياق أكد عميد في وزارة الدفاع العراقية هذه التقارير لوسائل إعلام أمريكية، في إشارة إلى أن قلة خبرة الطيارين وحداثة سنهم كانت السبب في هذا الحادث الذي وقع يوم 19 سبتمبر المنصرم .

> ونوه “هافينجتون بوست” إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” رفضت التعليق على هذا التقرير، مشيرة إلى أن الأسئلة يجب أن توجه للجيش العراقي .

> جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد صرح أمس الأول الإثنين بأن “الولايات المتحدة قللت من شأن الأحداث الجارية في سوريا في الوقت الذي بالغت فيه في تقدير قدرة وعزيمة الجيش العراقي على قتال التنظيم”.

> وتشن الولايات المتحدة ودول عربية غارات جوية ضد أهداف تنظيم داعش في العراق منذ أسابيع ووسعت الأسبوع نطاق الحملة لتشمل أهدافا في سوريا .