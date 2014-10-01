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بالفيديو..في سابقة هي الأولى ..السيسي يطلب من قائد طابورالعرض أداء التحية العسكرية للشعب المصري

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بالفيديو..في سابقة هي الأولى ..السيسي يطلب من قائد طابورالعرض أداء التحية العسكرية للشعب المصري بالفيديو..في سابقة هي الأولى ..السيسي يطلب من قائد طابورالعرض أداء التحية العسكرية للشعب المصري

الرئيس عبد الفتاح

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قائد طابور العرض العسكري ، فى سابقة هى الأولى من نوعها  ، تأدية التحية العسكرية للشعب المصري ، وذلك خلال الكلمة التى ارتجلها الرئيس اليوم أثناء حضوره احتفال القوات المسلحة بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار أكتوبر المجيد التى أقيمت بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة .

وقال إن هذه التحية تعد تقديرا وإكبارا على مواقف الشعب المصرى منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحفاظه على تراب وطنه ،،ودرء المؤامرات التي استهدفت الوطن سواء كانت في الداخل أو الخارج .

وقد استقبلت هذه اللفته غير المسبوقة بترحيب كبير من الحاضرين الذين نهضوا واقفين أثناء أداء قائد العرض العسكري لهذه التحية العسكرية.

 

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