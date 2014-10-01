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ضبط لحوم ودواجن فاسدة بدار رعاية أيتام بأسيوط

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ضبط لحوم ودواجن فاسدة بدار رعاية أيتام بأسيوط ضبط لحوم ودواجن فاسدة بدار رعاية أيتام بأسيوط

أرشيفية

تمكنت مباحث من ضبط 27 كيلو لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمي في دار أيتام بأسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد تمكن مباحث التموين بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى من ضبط “م . ج . م “-54 سنة- أمين مخازن دار الحنان للرعاية بالفتح ومقيم أولاد بدر مركز الفتح حيث ضبط بالدار 26 كيلو جرام من اللحوم المستوردة مجمدة بدون بيانات أقرت اللجنة البيطرية عدم صلاحية للاستهلاك الآدمى و1 كيلو و500 جرام من الدجاج المجمدة غير صلاحية للاستهلاك الأدمى.

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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