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ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

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ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

أرشيفية

أسفرت حملات مباحث بالمنوفية بقرى ومدن المحافظة عن ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر.

تم تحرير محضر رقم 1603 جنح مركز السادات ضد “ر.م .م” -49 سنة- مسئول عن سبية لتعليق اللحوم بناحية كفر دادد مركز السادات لقيامه بعرض وبيع لحوم بلد مكشوفة للأتربة ، والمحضر رقم 26511 جنح مركز قويسنا ضد “ا.س.م” -29 سنة- مسئول عن مصنع تعبئة ملح الطعام بناحية المنطقة الصناعية مركز قويسنا وتم ضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر .

كما نجحت مباحث التموين في ضبط 6 قضايا لعدم الاعلان عم المواد الغذائية ؛ و3 قضايا لعدم وجود شهادة صحية و8 قضايا لعدم تواجد المدير المسئول ولعدم مزاولة نشاط فى اوقات العمل الرسمية وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

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