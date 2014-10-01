محافظ بني سويف: ضخ 5500 طن بنزين وسولار بالمحطات

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف علي تحسن الموقف بالنسبة للكميات الواردة من المواد البترولية نتيجة للتواصل المستمر مع وزارة البترول من أجل ضخ كميات كبيرة من البنزين خلال الأسبوع الحالى.

وأشار البتيتي إلى أنه تم الدفع ، مساء أمس الثلاثاء ، بـ 500 طن بنزين من خلال خطوط الأنابيب , مع استمرار التدفق ، اليوم ، لتصل الكميات إلى 2500 طن وعندها ستكون هذه الكميات مطمئنة للغاية لاستهلاك السوق , كما تم الدفع بـ 3000 طن من السولار.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على المحطات لضبط عملية بيع الوقود داخل المحطات وضمان عدم التسريب أو التلاعب في ماكينات الضخ بالمحطات وذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة من مفتشي التموين ومباحث التموين ,فضلا عن المتابعة المستمرة من جانب إدارة الأزمات بالمحافظة ,حتى الرجوع لمعدلات الضخ الطبيعية واستقرار السوق.

وأشار العميد عاطف محفوظ مدير إدارة الأزمات أن الكميات الواردة من بنزين 80 تم توزيعها على 15 محطة ، اليوم الأربعاء.