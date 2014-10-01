توقيع مذكرة تمويل مبنى مطار برج العرب الجديد

وقعت الشركة المصرية للمطارات مذكرة تمويل مشروع إنشاء المبنى الجديد بمطار برج العرب مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بمقر وزارة الطيران المدنى بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران.

ويشتمل المشروع الجديد بمطار برج العرب على إنشاء مبنى ركاب جديد يسع 4.5 مليون راكب سنويًا وبتكلفه 1.2 مليار جنيه بتمويل من الجانب الياباني من خلال قرض ميسر على فترة سداد مدتها 40 سنة، بفائدة 1.0% مع فترة سماح 10 سنوات، والمبنى مجهز لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وذلك لتفادي إنبعاث الغازات الملوثة ليكون المطار الأول فى مصر صديقًا للبيئة.

ويحتوي المبنى على 40 كاونتر لتسهيل إجراءات سفر الركاب و16 كاونتر للجوازات، و5 صالات سفر دولى و4 صالات وصول دولي أيضًا، بالإضافة إلى 20 موقف انتظار طائرات، وتبلغ مساحة المبنى الجديد 36 ألف متر مربع 2016 وبذلك ترتفع السعة الإجمالية لمطار برج العرب إلى أكثر من 5.7 ملايين راكب سنويًا بما يتماشي مع زيادة طلب شركات الطيران للتشغيل لهذه المنطقة.

ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال 36 شهرًا بعد توقيع الاتفاق وطرح المشروع للتنفيذ، وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم وجه وزير الطيران المدنى كلمة شكر أشاد فيها بالدور الفعال الذى تقوم به الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” لدعم صناعة الطيران المدني، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 47 مليون مسافر فى الوقت الحالي، إلى 75.5 مليون عام 2020 وذلك من خلال استكمال التوسعات بمباني المطارات الإقليمية وتنفيذ مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية كافة، حيث أن كل المؤشرات تؤكد على أننا مقبلون على طفرة اقتصادية ونموًا فى الحركة الجوية الوافدة إلى مصر.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مبنى مطار برج العرب الحالى على مساحة 18 كيلو مترا مربعا بتكلفه قدرها 628 مليون جنيه ، بتمويل أيضاَ من والوكالة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا” ، كما تم افتتاح كبارى تحميل الركاب بالمطار فى 25 نوفمبر 2013 والتى تشتمل على 3 كبارى تحميل ليصبح إجمالى كبارى تحميل الركاب بالمطار 7 كباري، كما تم افتتاح صالة لركاب الترانزيت ومخزن حقائب كبير بالدور الأرضى مما يزيد من السعة الإستيعابية السنوية للمطار ، وتيسير إجراءات السفر للركاب المستخدمين للمطار.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية , واللواء عادل المحجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات وعدد من قيادات وزارة الطيران المدني.