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دفاع “مذبحة رفح” نافيًا التهمة عن موكله: “مابيصليش الجمعة”

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دفاع “مذبحة رفح” نافيًا التهمة عن موكله: “مابيصليش الجمعة” دفاع “مذبحة رفح” نافيًا التهمة عن موكله: “مابيصليش الجمعة”

 

أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي نظر محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

وتستمع المحكمة الأن إلى مرافعات أعضاء الدفاع عن المتهمين بالدعوى، حيث دفع محامي المتهم محمد إبراهيم عساكر بإنتفاء تهمة انضمام موكله إلى جماعة إرهابية، مشددًا على عدم صلته بأي جماعة دينية متشددة.

ودلل عضو الدفاع فى ذلك الزعم على اعتراف موكله الذى جاء بالتحقيقات، حيث أقر فى سياق اعترافاته بعدم إلتزامه دينيًا، والذى يصل الى درجة عدم حرصه على أداء شعائر صلاة الجمعة.

وواصل محامي المتهم الدفاع عن موكله قائلًا، “كيف لشخص ما غير ملتزم دينيًا أن ينضم إلى جماعة دينية متطرفة، فى حين أن موكلي اعترف كذلك بأنه يتعاطى كل أنواع المخدرات، علاوةً على ان جيرانه وذويه يعلمون ذلك الأمر جيدًا عن موكلى بالدعوى”.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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