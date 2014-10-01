أتلتيكو ليوفنتوس: أنا لا أخسر هنا

إفي): يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا حيث يسعى للحفاظ على سجله الحالي بعدم خسارته سوى مرة وحيدة على أرضه على مدار آخر 30 مباراة رسمية، والذي فاز على فيسنتي كالديرون منذ وصول المدرب الحالي دييجو سيميوني في 57 مباراة من إجمالي 76.

ويعتمد أتلتيكو على عامل الأرض حيث لم يخسر مطلقا بمعقله منذ 11 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي تعرض فيه للهزيمة أمام جاره اللدود ريال مدريد 0-2 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان الريال قد ضمن تأهله بالفوز 3-0 بملعب سانتياجو برنابيو.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الوحيدة التي تلقاها الروخيبلانكوس في آخر 30 مباراة أقيمت بملعب فيسنتي كالديرون، حيث فاز في 23 منها وتعادل في ست وخسر لقاء الريال.

ومنذ هذه الهزيمة، لم يخسر فريق العاصمة الإسبانية بل حقق 10 انتصارات هي 3-0 على بلد الوليد و4-1 على ميلان و1-0 على إسبانيول و1-0 على جرانادا و1-0 على فياريال و1-0 على برشلونة و2-0 على إلتشي و1-0 على الريال و2-1 على إيبار و4-0 على سيفيليا، وأربعة تعادلات هي 2-2 مع ريال مدريد و0-0 مع تشيلسي و1-1 مع مالاجا و2-2 مع سلتا فيجو.

وإجمالا، فاز أتلتيكو على أرضه تحت قيادة سيميوني منذ وصوله في يناير 2012 ، في 57 مباراة وتعادل في 12 ومني بسبع هزائم، منها ثلاث على يد الريال وأخرى بيد ريال سوسييداد واثنتين من برشلونة وأيضا هزيمة من روبن كازان الروسي.

كما أن أبناء سيميوني سجلوا 161 هدفا على ملعبهم واهتزت شباكهم 50 مرة، وحافظوا على سجلهم خاليا من الهزائم في الليجا طيلة 23 مباراة بفيسنتي كالديرون.