أرسنال بدون أقوى خطوطه أمام طموح جالاتا سراي

يستقبل أرسنال الأربعاء في لندن جالاتا سراي، وهو يعاني من غيابات مهمة مثل الويلزي آرون رامسي والإسباني ميكيل أرتيتا، الأمر الذي يضع الفريق تحت ضغوط في ظل إصابات أخرى عديدة، وعدم حصده أي نقاط في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وعقب الهزيمة في الجولة الافتتاحية للبطولة على ملعب بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، بات فريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر مجبرا على تحقيق الفوز على أرضه، إذا ما أراد الحفاظ على فرصه في العروس القارية.

وأكد المدرب الفرنسي أن رامزي سيغيب شهرا على الأقل عن الملاعب، فيما لن يلحق أرتيتا بكل تأكيد بلقاء غد أمام الفريق التركي، فضلا عن لقاء الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وفضلا عن غياب اثنين من لاعبي قلب وسط المدفعجية، قد ينضم إليهما ثالث هو الإنجليزي جاك ويلشير الذي يعاني من آلام في الكاحل، وقد يريحه فينجر من أجل المباريات اللاحقة.

ودون ثلاثي الوسط، يفكر الفرنسي في منح قيادة قلب الميدان للإسباني سانتي كازورلا والألماني ميسوت أوزيل، مع تقديم مركز التشيلي أليكسيس سانشيز في ظل استمرار غياب رأس الحربة الفرنسي المصاب أوليفييه جيرو.

كما باتت مهمة صناعة خط دفاع منظم بمثابة صداع في رأس فينجر، بعد أن اضطر الفرنسي ماتيو ديبوشي للخضوع لجراحة الأسبوع الماضي. وبدلا منه ينتظر أن يستهل مشواره للمرة الأولى في البطولة الأوروبية الإنجليزي الشاب كالوم تشامبرز (19 عاما) الذي يجيد اللعب كمدافع أو لاعب وسط.

ويسافر جالاتا سراي إلى لندن مفعم بالتفاؤل، حيث لا يغيب أي من لاعبيه، ويثق الفريق بالعودة ولو بنقطة على الأقل.

ويصل الفريق التركي إلى ثاني مبارياته في دوري الأبطال بأرقام عادية منذ بداية الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى على أرضه أمام أندرلخت البلجيكي بهدف، فيما حصد فوزين وتعادل وهزيمة في دوري السوبر التركي يحتل بها المركز الخامس.

وقال الإيطالي تشيزاري برانديللي المدير الفني للفريق الأحمر والأصفر: "سنلعب أمام ناد كبير. إنه فريق مستقر يعمل مع نفس المدرب منذ سنوات. علينا أن نكون مستعدين ذهنيا ونلعب بنفس الطريقة الهجومية".

وأكد المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي أن ناديه يصل إلى إنجلترا ممثلا لتركيا، وأنه "يملك القدرة على تحقيق الفوز".

وبدوره ذكر الهولندي فيسلي شنايدر نجم الفريق بأن دوري الأبطال مسابقة صعبة، وأن فرصة الفريق في بلوغ دور الستة عشر لنسخة الموسم الماضي لم تكن كبيرة، لكن الفريق فعلها في النهاية.

وقال حارس جالاتا ومنتخب أوروجواي فرناندو موسليرا "ستكون مباراة صعبة، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا".

التشكيل المحتمل:.

أرسنال

المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: كالوم تشامبرز وبير ميرتساكر ولوران كوسيينلي وكيران جيبس

الوسط: أليكس تشامبرلين وماتيو فلاميني وجاك ويلشير أو توماس روزيسكي وسانتي كازورلا وميسوت أوزيل

الهجوم: أليكسيس سانشيز.

جالاتا سراي:

المرمى: فرناندو موسليرا

الدفاع: أوريليان تشيدجو وسميح كايا وطارق كامدال وفيسيل ساري

الوسط: فيليبي ميلو وسيلجوك إينان وبليريم دزيمايلي وفيسلي شنايدر، وأولكان أدين

الهجوم: بوراك يلماز.