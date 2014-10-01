6 نجوم فرط مانشستر يونايتد في التعاقد معهم

تصور بتر تشك وجاريث بيل وآريين روبن بقميص مانشستر يونايتد.. تصور رونالدينيو أيام مجده يلعب جنبا إلى جنب مع كريستيانو رونالدو.. ما سيحكيه هذا التقرير يؤكد، أن الشياطين الحمر أهدروا على أنفسهم فرصة خلق فريق قد لا يتواجد مثله في العالم.

تُلعب حاليا بطولة دوري أبطال أوروبا في غياب مانشستر يونايتد، ربما لو كان نجح في ضم هؤلاء لما وضع نفسه في موقف المشاهد الآن.

فعلى الرغم من أن قائمة مانشستر يونايتد في العشرين سنة الماضية امتلأت بأسماء نجوم عدة، إلا أن النادي الإنجليزي كان قريبا جدا من ضم بعض من أفضل لاعبي العالم.

وفي هذا التقرير يرصد FilGoal.com أسماء لاعبين كانوا قريبين للغاية من الانضمام لقلعة مانشستر لكن تفاصيل صغير جدا حالت دون ذلك:

بتر تشك

بعد ان اقترب الاسطورة بيتر شمايكل من إنهاء مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد، كان على سير أليكس فيرجسون البحث عن حارس جديد، ليعوض غياب الاسطورة الدنماركية.

بتر تشك يظهر في الصورة، يصل إلى مرحلة قريبة جدا من نيل لقب "خليفة شمايكل"، ثم تغير كل شيء.

الدفة اتجهت نحو حارس مخضرم، يعرف أجواء الدوري الإنجليزي جيدا من فترة لعبه مع فولام، اختار مانشستر الحاضر وجلب الهولندي فان دار سار، وخسر المستقبل الذي كان سيحمله للفريق الواعد وقتها بتر تشك.

آريين روبن

نجم بايرن ميونيخ الحالي أيضا كان قريبا من التوقيع لزعيم الدوري الإنجليزي.

فقد كان مانشستر يونايتد يبحث حينها عن جناح جيد وظهر الهولندي كخيار أمثل في ذلك الوقت.

وأثناء الاستعداد لمغادرة فاينورد الهولندي والذهاب لأولد ترافورد، تدخلت أموال تشيلسي لتحسم الصفقة للزرق إذ رفض يونايتد رفع عرضه لخطف اللاعب الذي بات من أهم نجوم العالم في كرة القدم.

جارث بيل

النجم الويلزي أيضا حاول يونايتد ضمه مرتين، المرة الأولى بعد أن تخرج من أكاديمية ساوثامبتون، ولكن "القديسين" اغلقوا هواتفهم، وذلك بسبب الاتفاق مع توتنام على بيع اللاعب.

أما المرة الثانية فكانت الصيف الماضي قبل أن ينتقل الويلزي لصفوف ريال مدريد.

وهذه المرة كان من الصعب ان يزاحم الحُمر ريال مدريد، بعد العرض الخيالي الذي قدمه النادي الملكي بـ100 مليون يورو لتفشل المحاولة الثانية.

مايكل إيسيين

بداية، انسوا النسخة الحالية لمايكل إيسيين.. تذكروا اللاعب الغاني في الماضي، فترة مجده وهو في بداية العشرينات من عمره.

لاعب الوسط الغاني الذي تألق وسجل 25 هدفا مع تشيلسي، كان قد اجتاز الكشف الطبي لمانشستر يونايتد.

لكن المفاجأة أن اللاعب وقتها فشل في إبهار أليكس فيرجسون في الإختبارات!!

ورأى السير انه من الصعب ان يندمج في خط وسط الشياطين ليتركه يذهب إلى تشيلسي، ربما ليندم على ذلك فيما بعد.

فرناندو توريس

النجم الذي لعب لفريقين منافسين لماشنشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي(ليفربول-تشيلسي) كان في دائرة اهتمام الشياطين.

فاللاعب وهو في الـ16 من عمره كان في طريقه للانضمام للشياطين الحُمر بعد موافقة السير على ضم اللاعب الشاب.

ولكن تغير رأي المدرب الأسكتلندي فجأة، وبعدها اختار توريس الانضمام لصفوف ليفربول، ليتألق مع الحمر في ذلك الوقت.

ولكن مع مرور السنوات تأكد لجمهور يونايتد أن السير الاسكتلندي ربما لم يخطئ في استبعاد اللاعب من الانضمام للشياطين.

رونالدينيو

السحر البرازيلي كان على موعد لعرض موهبته داخل الدوري الإنجليزي، بعد ان وضع مانشستر يونايتد اللاعب في قائمة المطلوبين لصفوف الشياطين.

ولكن الساحر اختار ان ينضم لناد آخر كبير هو برشلونة، وحصد معه العديد من البطولات والجوائز الشخصية.

فقط تخيل رونالدينيو في الدوري الإنجليزي في فترة ظهر خلالها كريستيانو رونالدو وواين روني مع مانشستر يونايتد!!