لوران بلان: كنا بحاجة للفوز على برشلونة

أعرب لوران بلان، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالفوز على برشلونة 3-2 في ثاني جولات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا، بعد الانتقادات التي وجهت للفريق إثر تعادله مع أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الأولى.

وقال بلان، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "أنا سعيد للغاية بالفوز على برشلونة. لم يكن أمامنا الوقت الكافي للاستعداد للمباراة. كنا في وضع صعب. أخبرت اللاعبين بأهمية اللعب الجماعي.. انه يوم سعيد لفرنسا ولنا".

وعن الانتقادات التي واجهها الفريق "أحيانا تكون رغبة اللاعبين أكبر في بعض الأوقات. قدمنا موسما جيدا العام الماضي. هذا العام الوضع أصعب، ولكن لم نخسر أي مباراة حتى اليوم، ولكن مواجهة برشلونة على أرضنا توجد حافزا أكبر. أعتقد أننا كنا نحتاج لمباراة كهذه".

وتعادل البي اس جي في أول لقاءاته بدوري الأبطال أمام أياكس الهولندي بهدف لكل منهما، فضلا عن أنه يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي الذي يحمل لقبه بعد تعادله في خمسة من أصل ثمان مباريات خاضها.