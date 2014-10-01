إنيستا يرفض تحميل المدافعين مسئولية خسارة برشلونة من سان جيرمان

رفض الإسباني الدولي أندريس إنيستا، لاعب وسط برشلونة الإسباني تحميل مسئولية الخسارة التي مني بها الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 3-2 في ثاني جولات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا للمدافعين.

وقال إنيستا، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، "لا يكون التوقيت جيدا مطلقا للخسارة، خاصة في دوري الأبطال. لقد كانوا فعالين للغاية في استغلال الفرص. كان رد فعلنا جيدا بعد الأهداف، ولكن افتقرنا للمسة الأخيرة".

وفيما يتعلق بالأخطاء الدفاعية أشار "عندما نخسر، يخسر الجميع. انه أمر يتعلق بالفريق، لا بالدفاع أو خط الوسط أو الهجوم. المسئولية تقع على عاتقنا جميعا. كانت لهم الأفضلية في بعض لحظات المباراة".

وأوضح "كرة القدم صعبة، خاصة أمام فريق كباريس سان جيرمان، يجيد لعب كرة القدم. صعبوا الأمور علينا كثيرا. كان ينقصنا شيء اليوم".

وعن تعادل أياكس أمستردام الهولندي وأبويل نيقوسيا القبرصي في نفس المجموعة علق "عدم فوز أي من المنافسين الاخرين بالثلاث نقاط أمر هام. ولكن ما سيحسم بطاقة تأهلنا إلى ثمن النهائي هو أن نقوم بالأمور على نحو جيد".