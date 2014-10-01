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ضبط أدوية مخدرة ومستحضرات مغشوشة في صيدلية بالفيوم

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ضبط أدوية مخدرة ومستحضرات مغشوشة في صيدلية بالفيوم ضبط أدوية مخدرة ومستحضرات مغشوشة في صيدلية بالفيوم

أرشيفية

تمكنت حملة من التفتيش الصيدلى بالإشتراك مع مديرية من ضبط أدوية مخدرة بحوزة صيدلى بقرية الربع التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم.

أوضح الدكتور مدحت شكرى وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن حملة من التفتيش الصيدلى قامت بالإشتراك مع مديرية التموين بتفتيش الصيدلة التى يمتلكها الدكتور “عبد التواب . ق” ، وتبين أنه يقوم بالاتجار فى الأدوية دون الحصول على ترخيص وكذلك الاتجار فى المواد المدرجة فى جداول المخدرات والأدوية والمستحضرات المغشوشة ، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

تم ضبط المتهم وتحريز المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة.

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