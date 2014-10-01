وصول 60 ألف طن بوتجاز وبضائع و313 سيارة لموانئ السويس‎

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت ما يزيد عن 60 الف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات ، اليوم ، السفينة “ماريمار جاز” وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع ، ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة “دودو” وعلى متنها 313 سيارة ، والسفينة “ايجبشيان ديجنتى” وعلى متنها 302 سيارة و7 طن بضائع عامة.

يستقبل ميناء الأدبية ، اليوم ، السفينة “فارايست هونست” وعلى متنها 53420 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا ، والسفينة “شمس” وعلى متنها 3000 طن بضائع عامة ، كما يغادر الميناء السفينة “بونتاتيس” وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة.

يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة “نما اكسبريس” وعلى متنها 58 شاحنة و 48 سيارة و 11 راكب ، وغادر الميناء العبارة “اليوسيفية” وعلى متنها 231 راكب و 22 سيارة و 32 شاحنة ، والسفينة “نما اكسبريس” وعلى متنها 27 شاحنة و 11 راكب ، والسفينة “الحرية” وعلى متنها 5 شاحنة ، والسفينة “الحرية” 2 وعلى متنها 58 شاحنة متجهة إلى الأدبية.

ويشهد ميناء نويبع ، اليوم ، وصول العبارة “آيلة” وعلى متنها 127 راكب و 11 شاحنة و 11 سيارة ، والسفينة “سينا” وعلى متنها 45 شاحنة ، والعبارة “برنسيسة” وعلى متنها 312 راكب و 22 سيارة ، وغادر الميناء العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 55 راكب ، والعبارة “ايلة” وعلى متنها 10 راكب و 10 شاحنة ، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 54 شاحنة.

شهد ميناء سفاجا بالأمس وصول العبارة “اليوسيفية” وعلى متنها 548 راكب و 132 سيارة و 29 شاحنة ، والسفينة “الحرية” 2 و على متنها 6 راكب و 77 شاحنة ، وغادر الميناء السفينة “طابا” وعلى متنها 10 راكب و 27 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع ، أمس ، العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 312 راكب و 22 سيارة ، والسفينة “سينا” وعلى متنها 45 شاحنة ، والعبارة “ايلة” وعلى متنها 127 راكب و 11 شاحنة و 11 سيارة ، وغادر الميناء العبارة “آيلة” وعلى متنها 10راكب و 10 شاحنة ، والعبارة “برنسيسة” وعلى متنها 56 راكب ، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 29 براد و 25 شاحنة ، والعبارة “ايلة” وعلى متنها 266 راكب و 9 سيارة و 1 براد و 9 شاحنة.