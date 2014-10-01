18 أكتوبر . الملتقى التوظيفى الأول في جامعة جنوب الوادي بمشاركة 25 شركة دولية

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ان مركز التأهيل الوظيفي بالجامعة أنهى استعداداته لإقامة الملتقى التوظيفي الأول للجامعة والذي سيعقد يوم 18 اكتوبر الجاري بمقر الجامعة بمشاركة أكثر من 25 شركة ومؤسسة دولية.

يهدف المؤتمر إلى تواصل الجامعة بين الشركات وخريجي الجامعة ، وتقليص الفجوة بين خريجي الجامعة ومتطلبات سوق العمل ، وإجراء المقابلات الشخصية بين الخريجين وهذه الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتي ضمن المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة المحيطة ، من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية ومهنية واستشارية وبحثية وخدمية تخدم المجتمع المحيط وتلبي احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة ان الملتقى يعد حدثا فريدا من نوعه بالجامعة كونه ينظم للمرة الأولى بالجامعة بالتعاون مع المحافظة ويزيد فرصة تبادل المعلومات المهنية من خلال الندوات التعريفية لتلك المؤسسات بان تعلن عن خدماتها ومنتجاتها والفرص المتاحة لديها والحصول على دعم للمشروعات الصغيرة والمبادرات الطلابية المقدمة الذي يتحقق من خلاله التطوير الوظيفي المنشود وتقديم الدعم الفني للمركز من خلال تلك الشركات المشاركة ومنها شركة مايكروسوفت وأكسيد وهيئة فولبرايت واميدايست وجمعية النور للمعاقين ومصنعي الاسمنت بقنا النهضة وقنا والنصر للتعدين وغيرها من الشركات.