وزير الخارجية : أوباما لم يطلب من الرئيس اطلاق سراح صحفيين

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرئيس الامريكي باراك اوباما لم يطالب باطلاق سراح صحفيين خلال لقائه بالرئيس السيسي مشيرا انه لن يسمح لاحد بالتدخل في شؤون القضاء المصري وهذا ما اكده الرئيس السيسي اكثر من مرة.

وتابع الوزير خلال ندوة عن السياسة الخارجية المصرية ان هناك دوائر معينة تحاول اثارة مسائل حول التدخل في شؤون القضاء لافتا ان لقاء القمة يكون في اطار تبادل وجهات النظر ومن مصلحة مصر اللابقاء على خصوصية العلاقة مع امريكا

واوضح الوزير أن أي دولتين لايمكن ان يكون بينهم تطابق تام في وجهات النظر ونقطة التوافق تكون في اطار عدم الضرر وتحقيق المصلحة .