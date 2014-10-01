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بدء توافد قادة الجيش والشخصيات العامة على الكلية الحربية لحضور حفل الجيش بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

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بدء توافد قادة الجيش والشخصيات العامة على الكلية الحربية لحضور حفل الجيش بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر بدء توافد قادة الجيش والشخصيات العامة على الكلية الحربية لحضور حفل الجيش بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

 بدات قبل قليل حضور القادة العسكريين الحاليين والسابقين وقدامي المحاربين والشخصيات العامة والاعلاميين الى مقر الكلية الحربية انتظارا لبدء مراسم الاحتفال بالعيد الـ41 لانتصارات اكتوبر والتي ستبدأ بعد قليل بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح ووزير الدفاع ورئيس الاركان.

ويشتمل الحفل عروضا عسكرية من طلبة الكليات العسكرية وعروضا بالطائرات الحربية علاوة على افلام تسجيلية عن حرب اكتوبر ، ومن المقرر تكريم عددا من اسر الشهداء وقدامي المحاربين ومصابي الحرب.

ومن المقرر ايضا ان يلقى السيسي كلمة لتهنئة رجال القوات المسلحة والشعب المصري بعيد الاضحى وذكرى نصر اكتوبر.

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