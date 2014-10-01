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أمن أسيوط يضبط 240 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء‎

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أمن أسيوط يضبط 240 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء‎ أمن أسيوط يضبط 240 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء‎

أرشيفية

نجحت قوات الأمن في ضبط اسطوانة 240 اسطوانة بوتاجاز بحوزة 6 شباب من المشتركين في مشروع توصيل الغاز بأسيوط.

ضبطت مديرية بأسيوط  بالتعاون مع مديرية الأمن بأسيوط  من ضبط  240 اسطوانة بوتاجاز منزلية بحوزة كلا من ” م . م . م ” ، و ” ع . ز . ع ـ” ، و ” ع . ع . م ”  ، و” و . ع . م ـ” ومديرها المسئول ” و . ع . أ “، و ”ب . ا . ع ” شباب خريجين ومشتركين فى مشروع توصيل البوتاجاز لقيامهم بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط  أقروا بصحتها ، وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمة.

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أونا

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