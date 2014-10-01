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ضبط 4 مطلوبين على ذمة قضايا قتل وحيازة سلاح في حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط 4 مطلوبين على ذمة قضايا قتل وحيازة سلاح في حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط 4 مطلوبين على ذمة قضايا قتل وحيازة سلاح في حملة أمنية بسوهاج‎

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز اخميم بمحافظة سوهاج من ضبط محمود متولى محمود محمد غانم -30 سنة- سائق، ومقيم كوبرى عبود بندر اخميم ، المسجل شقى خطر فرض سيطرة ، والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية إحراز سلاح نارى.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز البلينا من ضبط حماده فوزى محمد عبد المجيد -32 سنة- عامل ، ومقيم بنى حميل مركز البلينا والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية قتل عمد ، وضبط كلا من علاء عربيى محمود إسماعيل -28 سنة- عامل ، ومقيم بنى حميل مركز البلينا ، واحمد عربيى محمود إسماعيل -23 سنة- عامل ومقيم بذات الناحية ، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية شروع في قتل وإطلاق اعيرة نارية.

تم التحفظ على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة لحين العرض على النيابة.

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