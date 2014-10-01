4 رؤساء دول بالسعودية لأداء فريضة الحج

وصل 4 رؤساء دول عربية وإسلامية، إلى ‫السعودية‬، تباعا على مدار الأيام الماضية، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام،ووصل المملكة نحو مليون و387 ألف حاج، من بينهم الرؤساء الأربعة، فيما يستمر توافد الحجيج على المملكة.

> وحسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء يؤدي الحج هذا العام كل من الرئيس السوداني عمر البشير والصومالي حسن شيخ محمود والمالديفي عبدالله يمين عبدالقيوم، ورئيس بنغلاديش محمد عبدالحميد .

> ويعد رئيس بنغلاديش آخر الواصلين، حيث وصل إلى جدة صباح اليوم الأربعاء في زيارة للمملكة لأداء مناسك الحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

> وجاء وصول رئيس ‫بنغلاديش‬ بعد يوم من وصول رئيسي الصومال والسودان للمملكة لأداء الحج.

> ووصل رئيس ‫الصومال‬ حسن شيخ محمود إلى جدة مساء أمس، عقب ساعات من وصول رئيس ‫‏السودان‬ إلى جدة لأداء مناسك الحج للعام الثاني على التوالي.

> وكان أول الرؤساء الواصلين لأداء الحج هذا العام، هو الرئيس المالديفي، عبدالله يمين عبدالقيوم.

> وفي مستهل زيارته لأداء الحج، قام الرئيس المالديفي، يوم السبت الماضي، بزيارة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه.

> ويعد موسم الحج فرصة لعقد لقاءات هامة بين بعض القادة والسياسيين في العالم العربي والإسلامي.

> واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصره بجدة مساء أمس الرئيس السوداني والوفد المرافق له .

> وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

> ونوه الرئيس السوداني إلى الجهود المتميزة والمستمرة من السعودية في خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة والتوسعات والتطورات التي تشهدها ، بالإضافة إلى ما يحظى به ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم من اهتمام ورعاية.

> وأجرى البشير عملية جراحية في 11 أغسطس الماضي لتغيير مفصل ركبته اليسرى بأحد مستشفيات الخرطوم، وكان أول ظهور له في لقاء عام يوم السبت الماضي حيث خاطب اجتماعا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسه.

> وكان البشير قد أجرى في مايو الماضي عملية مماثلة لتغيير مفصل ركبته اليمنى في ذات المستشفى، وعاد لمباشرة مهامه في القصر الرئاسي بعد أكثر من شهر، لكنه كان يؤدي بعض مهامه من مقر إقامته بالقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

> وأدى 5 رؤساء دول عربية وإسلامية الحج، العام الماضي، هم الرئيس التركي السابق عبدالله غل، والباكستاني ممنون حسين، والسوداني عمر البشير، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس غينيا بيساو السابق مانويل ناماجو.