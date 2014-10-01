السيسي يتلقي قادة الجيش على هامش احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

قالت مصادر خاصة ان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي سيعقد لقاءا مع قادة القوات المسلحة وبحضور وزير الدفاع ورئيس الاركان على هامش حضوره لاحتفالية الجيش بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر والتي ستبدا مراسمها بعد قليل بالكلية الحربية .

وأوضحت المصادر ان اللقاء سكون لمناقشة عدة امور خاصة بالقوات المسلحة والاطمئنان على المستوى القتالي والتسليح وغير ذلك.

يذكر ان احقل القوات المسلحة من المقرر ان يشتمل على عروضا عسكرية من طلبة الكليات العسكرية وعروضا بالطائرات الحربية علاوة على افلام تسجيلية عن حرب اكتوبر ، ومن المقرر تكريم عددا من اسر الشهداء وقدامي المحاربين ومصابي الحرب.

ومن المقرر ايضا ان يلقى السيسي كلمة لتهنئة رجال القوات المسلحة والشعب المصري بعيد الاضحى وذكرى نصر اكتوبر.