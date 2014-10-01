«الداخلية»: ضبط طالب بتهمة إدارة صفحة تحريضية على «فيس بوك»

تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بوزارة الداخلية، منضبط أحد العناصر الإخوانية من ضمن القائمين على الصفحات الالكترونية، المحرضة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقال بيان للوزارة:«في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الالكترونية لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة».

وأوضح:«تم ضبط (إسماعيل كمال الدين عبدالعزيز)، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، سبق ضبطه في القضية رقم 368 إداري أول الرمل لسنة 2014 تظاهر، والقضية رقم 502 جنح أحداث لسنة 2014 إحداث شغب، بتهمة إدارة صفحة (سلخانة الأطفال) وصفحات أخرى، يحرض من خلالها ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وينشر صور وبيانات رجال الشرطة، ويدعو إلى تنظيم مظاهرات».