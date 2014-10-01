أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الداخلية»: ضبط طالب بتهمة إدارة صفحة تحريضية على «فيس بوك»

  • مصر
  • 13
Google+ Print

تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بوزارة الداخلية، منضبط أحد العناصر الإخوانية من ضمن القائمين على الصفحات الالكترونية، المحرضة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقال بيان للوزارة:«في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الالكترونية لضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة».

وأوضح:«تم ضبط (إسماعيل كمال الدين عبدالعزيز)، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، سبق ضبطه في القضية رقم 368 إداري أول الرمل لسنة 2014 تظاهر، والقضية رقم 502 جنح أحداث لسنة 2014 إحداث شغب، بتهمة إدارة صفحة (سلخانة الأطفال) وصفحات أخرى، يحرض من خلالها ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وينشر صور وبيانات رجال الشرطة، ويدعو إلى تنظيم مظاهرات».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية