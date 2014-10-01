بريطانيا تقترح قوانين تمنع “المتطرفين الإسلاميين” من الظهور في وسائل الإعلام

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، إنها “تقترح فرض قوانين جديدة تحد من ظهور المتطرفين على شاشات التلفاز أو نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو لم يقدموا على خرق القانون”.

وأكدت ماي خلال كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أن هذه القوانين الجديدة تستهدف الدعاة الإسلاميين.

واشارت في كلماتها إلى أنه في حال إعادة انتخابها العام المقبل، فإن حزب المحافظين سيسعى لسن قوانين جديدة تمنع “الأشخاص الذين ينشرون الكراهية السامة” من الحصول على منبر لنشر هذه الآراء.

وقال واتسون إن “أضحى التطرف من أهم الموضوعات في بريطانيا لا سيما بعد انضمام المئات من البريطانيين للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الاسلامية في الشرق الاوسط”.

وكانت بريطانيا رفعت مستوى التهديد الذي تواجهه إلى “خطير” بعدما كان في مستوى “كبير” وذلك ردا على التطورات بشأن النزاعين في العراق وسوريا، حسبما قالت وزيرة الداخلية، تريزا ماي.

ويذكر أن مستوى “خطير” هو ثاني أعلى مستوى للتأهب ضد تهديدات يمكن أن يتعرض لها الأمن القومي البريطاني.

بي بي سي