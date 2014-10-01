بالفيديو.. توفيق عكاشة: وزير الداخلية «حمادة هيما» حبيبي مؤدب ومحترم جدًا

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن علاقة الصداقة التي تربطه باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مُعربًا عن احترامه وحبه له، قال: «حمادة هيما حبيبي، راجل مؤدب ومحترم جدًا وأنا بحبه جدًا».

وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء: «ابني اسمه محمد بقوله حمادة، وابني التاني إبراهيم بقوله يا هيما، قومت خابطها على الهوا حمادة هيما»، وتابع موجهًا حديثه لوزير الداخلية: «توكل على الله ربنا يكرمك وتحافظ على الأمن، ولكن عليك أن تضع تجاوزات بعض الضباط وأمناء وأفراد الشرطة تحت الميكروسكوب، والتي يمكن أن تؤثر على مسيرة الأمن».

ورفض «عكاشة» التعاطف مع الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم في قضية أحداث مجلس الوزراء، لكونه فلسطينًا معتديًا على مصر بعد أن نال تكريمها، على حد قوله، فيما اعتبر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية «أسوأ شخصية سياسية»، بحسب قوله.

" frameborder="0">