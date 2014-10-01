بالصور: مياه الشرب والتربية والتعليم في ورشة عمل بسوهاج‎

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل لمسئول التربية والتعليم بالمحافظة لبحث موقف مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج .

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأشار إلى انه حضر ورشة العمل الأستاذ عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة حيث تم استعراض عدد المدارس التي تم توصيل مياه الشرب به خلال عام 2014 والتي بلغت 26 مدرسة كما تم توصيل الصرف الصحي خلال تلك الفترة إلى 5 مدارس.

وأوضح اللواء محمود نافع أن كمية مياه الشرب المنتجة تبلغ 700 الف مكعب يوم، وانه يتم تنفيذ وصلات وتركيب عدادات مياه شرب للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بواقع 1200 وصلة بمبلغ إجمالي 500 الف جنيه، وأن إجمالي عدد السكان المخدومين بالصرف الصحي بالمحافظة حوالي 906 الف نسمة أي بنسبة 21% من إجمالي السكان بالمحافظة، وأن مياه الصرف المعالجة جميعها يتم استخـدامها في زراعة الأشجار الخشبيـة داخل المـزارع والغابات حيث بلغ إجمالي مساحة الغابات الشجرية بالمحافظة حوالي 8000 فدان.

وفى ختام ورشة العمل طالب رئيس مجلس الإدارة مسئولي التربية والتعليم بإطلاق مسابقة لطلاب المدارس في الرسم والشعر والمسرح وتنظيم رحلات تعريفية لطلاب المدارس لتعريفهم مراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى التنسيق لتطهير خزانات المدارس للحفاظ على صحة التلاميذ وتدريب احد العمال بكل مدرسة على إصلاح السباكة للحفاظ على المياه المهدرة .