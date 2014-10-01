ضبط قيادي إخواني متهم في 18 قضية عنف واقتحام منشأت بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من ضبط قيادي إخواني مطلوب ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، في عدد 18 قضية في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مديرأمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي، بورود معلومات عن تواجد قيادي إخواني هارب من العديد من القضايا ،على مسقط رأسه بقرية صنيم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسه الرائد علاء جلال رئيس مباحث أبوقرقاص، تمكنوا من إلقاء القبض على المدعو«رماح. م .أ» 40 سنة، مدرس، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 18 قضية عنف، والمتهم فيها باقتحام وحرق مركز شرطة أبوقرقاص، وعدد من المنشآت العامة بمركز أبوقرقاص، وتنظيم مسيرات تحريضية ضد أجهزة الدولة، وحيازة منشورات ضد سياسة الدولة، وقطع الطريق العام، وتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور وغيرها من القضايا.