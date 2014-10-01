فيديو.. «عكاشة»: «الإخوان» ستخوض انتخابات البرلمان على قوائم حزب النور

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن جماعة الإخوان وكل المُعارضين لشرعية النظام الحالي، سيخوضون الانتخابات البرلمانية متخفيين داخل قوائم حزبي «النور» و«التيار الشعبي»، بالإضافة لمحاولات البعض منهم اختراق «الوفد».

وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء، أن حزب النور لم يشارك بثورة 30 يونيه سوى بكاميرات برامج التوك شو، واصفًا إياه بـ«الطابور الخامس».

وكشف «عكاشة» أن أعضاء «النور» لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن شارك منهم أعطى صوته لحمدين صباحي، عاملين بمبدأ «أنا مع صاحبي غش في غش»، لافتًا إلى أن الأنظمة الأمنية والجهات السيادية على دراية بهذا الكلام.