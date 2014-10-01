قوة حماية سنجار تسيطر على أحد المجمعات غربي الموصل

لا تزال المعارك مستمرة في المناطق المحاذية والقريبة من مركز قضاء سنجار، 120 كلم غربي مدينة الموصل، وسط قصف جوي مستمر ضد أهداف تنظيم داعش، تشنها الطائرات الحربية التابعه للتحالف الدولي.

وذكر مسئول العلاقات في قوة حماية سنجار، داوود جندي كالوا، إن قوات تابعة لقوة حماية سنجار، قوامها أكثر من 200 مقاتل، تمكنت من السيطرة على مجمع زورافا، بعد الانسحاب التكتيكي الذي قامت به ليلة الاثنين.

وتمكنت القوة، مساء الثلاثاء، من السيطرة التامة على المجمع المذكور، من خلال الهجوم عليه من محورين، بالإضافة إلى تأمين المنطقة الواقعة ما بين مجمع زورافا وقرية حردان، وفقا لـ«كالوا».

وأضاف «كالوا» أن قوة حماية سنجار تمكنت من تدمير أربع مركبات تابعة لمسلحي التنظيم الجهادي، وقتلت أربعة من عناصره في منطقة القوة الجوية القريبة من مركز مدينة سنجار.