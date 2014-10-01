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استئناف حركة قطارات الصعيد عقب إبطال قنبلة بدائية الصنع بمحطة مغاغة

  • مصر
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استؤنفت حركة القطارات المتجة شمال وجنوب الصعيد بعد توقف دام اكثر من ساعتين ونصف الساعة عقب العثور على قنبلة بدائية الصنع بالمحطة، وتدخل رجال المفرقعات وتم إبطال مفعول القنبلة.

وأعلن العميد عصام الخضرى، رئيس مباحث الشمال أن عمليات الفحص كشفت عن وجود قنبلة بدائية الصنع عبارة عن ماسورة مياة وداخلها بارود ومواد كيميائية شديد الاشتعال، وبالأطراف ٢ طبة الخاصة بمياة الشرب.

كان اللواء اسامة متولى، مدير الأمن تلقى بلاغا بالعثور على جسم غريب بمحطة سكك حديد مغاغة فتم إخلاء المحطة ووقف حركة القطارات لحين الفحص وإبطال الجسم الغريب.

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