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فيديو..«عكاشة»: روجت شائعة إن السيسي إخواني فاتصل قالي: «أنا زعلت ياعم توفيق»

  • مصر
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك علاقة شخصية تربطه بالرئيس عبدالفتاح ، إبان تقلده منصب قائد للمنطقة الشمالية العسكرية، مُشيرًا إلى أنه لعب دور السيناريست ليروج شائعة انتماء «السيسي» لجماعة الإخوان، وأن زوجته وبناته منتقبات، من أجل خداع الإخوان، لافتًا أنه توقع مجيئه وزيرًا للدفاع.

وأضاف «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء: «الرئيس السيسي صوفي زي أغلب المصريين الملتزمين وتحديدًا هو بيشتغل في مهنة شايل كفنه على أيده وبيحافظ على مواقيت الصلاة، وحكى لي أحد الأصدقاء عن إحدى لقاءاته مع الإخوان، وهو بمنصب مدير المخابرات الحربية، فلما جاءت ساعة صلاة الظهر وهما قاعدين معاه في المكتب، هو قام يصلي ودول إخوان ما بيصلوش، فلما قام قالوا لبعض إن الأخ له ميول لنا وممكن استقطابه».

وتابع: «لما وصلتني هذه المعلومة قولت إحنا كإعلاميين ممكن نبتكر ونتحول إلى كتاب سيناريو ونعمل أي حاجة تخدم الوطن، فقولت أنه إخوانجي ومراته مُنقبة، وطبعًا مفيش ضابط جيش مراته منقبة، يشربوا بقى مش هم عاملين نفسهم بيفهموا».

وأوضح «عكاشة» أنه لم يتلقى أية توجيهات من أجهزة الدولة لاختلاق تلك الشائعة، مُضيفًا: «السيسي زعل واتصل بيا بعد الحلقة تاني يوم الصبح قالي ليه بتقول عليا إن أنا إخوان يا عم توفيق ما أنت عارفني كويس وبصراحة أنا زعلت، قولتله معلش امسحها فيا».

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