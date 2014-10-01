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تفكيك قنبلة مغاغة وعودة حركة القطارات بالمنيا‎

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تفكيك قنبلة مغاغة وعودة حركة القطارات بالمنيا‎ تفكيك قنبلة مغاغة وعودة حركة القطارات بالمنيا‎

أرشيفية

تمكن فريق من خبراء المفرقعات من تفجير قنبلة بدائة الصنع وضعها مجهولين علي شريط السكة الحديد بمدينة مغاغة شمال المنيا كما تم تسيير حركه القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري

كان اللواء اسامة متولي مساعد وزير الداخلية لامن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بعثور مباحث السكه الحديد بمغاغه علي قنبله يدوية وضعها مجهولون علي شريط السكة الحديد علي
> الفور انتقل العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والعميد احمد عارف مامور مركز مغاغة وخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية لابطال مفعولها .

واخلت قوات الشرطة محطة مدينة مغاغة من جميع المتواجدين بها من عاملين وباعة علي الرصيف وتم ايقاف حركة القطارات وفرض كردون امني حول المحطة للتعامل مع القنبلة التي تم تفجيرها .

وقد اشار تقرير خبراء المفرقعات الي ان القنبلة بدائية الصنع عبارة عن ماسورة مياه طولها 10 سم وبها طبتين وفتيل ومملوءة بالبارود .

 

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