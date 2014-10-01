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إصابة رجل أمن في اعتداء مسلح بالعوامية

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إصابة رجل أمن في اعتداء مسلح بالعوامية إصابة رجل أمن في اعتداء مسلح بالعوامية

الدمام - و.ا.س

    صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 11:15 دقيقة من مساء الاثنين الماضي، تعرضت إحدى النقاط الأمنية ببلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول ما نتج عنه إصابة رجل أمن تم نقله الى المستشفى. وأضاف أن الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة القطيف باشرت اجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.

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