ولي العهد يستقبل رئيس السودان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصره بجدة مساء أمس، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.

ورحب سمو ولي العهد بالرئيس عمر البشير متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة في المملكة، فيما عبر رئيس جمهورية السودان عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد، وبالحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق.

وعبر فخامته لسمو ولي العهد عن رغبته بنقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. ونوه الرئيس السوداني بالجهود المتميزة والمستمرة من المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتوسعات والتطورات التي تشهدها، إضافة إلى ما يحظى به ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل أداء مناسكهم في جوٍ من الراحة والاطمئنان.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا.

فيما حضر من الجانب السوداني وزير رئاسة الجمهورية صلاح الدين خير ووزير الدولة بالخارجية الدكتور عبيدالله محمد ومدير مكتب فخامة الرئيس طه الحسين وسفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ محمد.