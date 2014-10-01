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شربتلي يطوق عنق الوطن بذهبية الفروسية

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شربتلي يطوق عنق الوطن بذهبية الفروسية شربتلي يطوق عنق الوطن بذهبية الفروسية

    احرز الفارس السعودي عبدالله شربتلي أمس (الثلاثاء) ذهبية قفز الحواجز للفردي ضمن الفروسية في اسياد 2014 في مدينة اينشيون الكورية الجنوبية.

وحل شربتلي امام اليابانيين ساتوشي هيراو وتايزو سوغيتاني.

ولم يحقق شربتلي اسرع زمن في انهاء المسابقة، لكنه لم يرتكب اي خطأ واستفاد من الاخطاء التي ارتكبها الاخرون.

وكان شربتلي قد حقق الميدالية الفضية في سباق الفرق قبل يومين.

وجاءت الاماراتية الشيخة لطيفة آل مكتوم في المركز الرابع، والسعودي فيصل الشعلان خامسا والقطري ناصر غزال ثامنا، واحتل مواطنه باسم محمد المركز العاشر.

ولم يصنف الاماراتي محمد العويس (8 اخطاء ومركز 13) والكويتي علي الخرافي (16 خطأ ومركز 18) بين العشرة الاوائل، علما بان 20 فارسا شاركوا في النهائي.

وكان السعودي رمزي الدهامي احرز ذهبية اسياد غوانغجو 2010، امام لطيفة آل مكتوم، فيما كانت البرونزية من نصيب السعودي الاخر خالد العيد.

وكان البطل يوسف مسرحي قد حقق الذهبية الأولى للسعودية في سباق 400 متر حواجز.

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