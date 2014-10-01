البنتاجون: لا يمكن أن نقصف “داعش” بشكل أعمى

أعلن البنتاجون أمس الثلاثاء، أن الجيش الأميركي لا يمكنه أن يقصف تنظيم داعش “بشكل أعمى”، داعيا إلى التحلي بـ”صبر استراتيجي” من أجل التخلص من الجهاديين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الأميرال جون كيربي “لم يقل أحد أن الأمر سيكون سهلا أو سريعا، ولا يجوز أن يتكون عند أي شخص وهم أمني خاطىء بأن هذه الضربات الجوية الموجهة قد تؤتي ثمارها”.

وأضاف “لن نقصف ولا يمكننا أن نقصف بشكل أعمى (داعش)”.

وانتقد كيربي تغطية هذه الضربات من قبل بعض وسائل الإعلام والتوقعات غير الواقعية عن الحملة الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق.

أ ف ب