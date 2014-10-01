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العثور علي قنبله بدائية بشريط السكه الحديد بمغاغة وتوقف حركه القطارات

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العثور علي قنبله بدائية بشريط السكه الحديد بمغاغة وتوقف حركه القطارات العثور علي قنبله بدائية بشريط السكه الحديد بمغاغة وتوقف حركه القطارات

ارشيغية

عثرت اجهزة الامن بالمنيا في الساعات الاولي من صباح اليوم علي قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهولون علي شريط السكة الحديد بمحطه قطار مغاغه شمال محافظة المنيا مما تسبب في حاله من الرعب والفزع بين سكان المدينه وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنيه وخبراء المفرقعات لمكان القنبله للتعامل معها وابطال مفعولها مما تسبب في توقف حركه القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.

كان اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا بعثور مباحث السكه الحديد بمغاغه علي قنبله بدائية وضعها مجهولون علي شريط السكة الحديد، وعلي الفور انتقل العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والعميد احمد عارف مامور مركز مغاغة وخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية لابطال مفعولها .

وجار تمشيط محطه السكه الحديد والشوارع المحيطه بها تحسبا لوجود أي متفجرات

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