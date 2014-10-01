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ضبط 198 كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط‎

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ضبط 198 كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط‎ ضبط 198 كيلو جرام من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط‎

تشنت مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديرية ومديرية الصحة حملة تموينية مكبرة خلال الحملات التموينية إستعدادا لعيد الأضحى المبارك وتمكنت الحملة من ضبط المدعو” هـ . و . م ” صاحب ومدير محل جزارة كائن الناصرية مركز الفتح ومقيم خلف مصنع البلاط بنزلة عبداللاه مركز أسيوط حيث ضبط بالمحل ادارته عدد 60 كيلو جرام من اللحوم البلدية ( جاموسي ) عبارة عن قطعتين من الفخذ علي بدنها بطش أحمر.

أقرت اللجنة البيطرية بأنها ليست بأختام المجازرالحكومية فهي مزبوحة خارج المجزر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ،و المدعو ” ع . أ . م ” صاحب شادر لحوم بحي الوليدية بمواجهة قرية النورس ، ومقيم غرب
> البلد – أول أسيوط حيث ضبط بالشادر إدارته عدد ” 78 كيلو جرام ” من اللحوم البلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ،و المدعو” م . ج . م ” أمين مخازن دار الحنان للرعاية الكائن الناصرية مركز الفتح ومقيم أولاد بدر حيث ضبط بالدار عدد 26 كيلو جرام  من اللحوم المستوردة ( مجمدة ) بدون بيانات أقرت اللجنة البيطرية عدم صلاحية للاستهلاك الأدمى ،وعدد 1 كيلو و500 جرام  من الفراخ مجمدة غير صلاحية للاستهلاك الأدمى ،و ضبط المتهم مسئول محمل السلام للجزارة والمجمدات والكائن شارع جمال عبدالناصر – الناصرية – مركز الفتح – والذي فر هارباً من المحل ادارته حال رؤيته للقوات وضبط بالمحل عدد(23 كيلو جرام ) قطع لحوم ودهون أقرت اللجنة البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى .

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