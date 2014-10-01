موظف بوزارة الثقافة يتحرش لفظيًا بمخرجة شابة‎

تعرضت المخرجة الشابة مافى ماهر والتى نجحت فى ان يترشح فيلمها من قبل وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى مهرجان فنى بلبنان لتعنت واضح من قبل احد موظفى وزارة الثقافة والذى يعمل بالادارة المالية بالوزارة .

إذ وجدت التصريح الصادر من الوزارة الخاص بأن يعطيعها بدل السفر موثق بتاريخ ينتهى قبل بدء فاعليات المهرجان ما سيجعلها بعد ذلك تتحمل تكاليف الاقامة والرحلة على نفقتها الخاصة وليس كما هو منصوص عليه بالوزارة بان تتحمل الدولة تكاليف الرحلة كاملة كمكافاة للمخرج الذى يمثل مصر فى المحافل الفنية .

والاسواء من التعنت من قبل الموظف المذكور هو تطاوله ايضًا على المخرجة قائلا عبارات التوعيد والترهيب مثل : ‘ هعلمك الادب وملكيش ورق عندنا واعملى اللى تعمليه ‘.