فيديو.. توفيق عكاشة: مصر ستخوض حربًا مثل «أكتوبر 73» خلال 6 أشهر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر ستخوض حربًا مُسلحة مثل «أكتوبر 1973» ضد الإرهاب في ليبيا في غضون 6 أشهر.

وأكد «عكاشة»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البرلمان سيجتمع في أولى جلساته قبل 1 يناير 2015، على حد قوله.

وحول الإرهاب المنتشر بالمنطقة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وكيف ستتعامل معه مصر، قال: «داعش جماعة إرهابية تأخذ من الإسلام ستارًا لكي تدمره، ويجب علينا أن ندمر هؤلاء الخوارج قبل أن يدمروا الإسلام».