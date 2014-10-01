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انطلاق حملة الأمير نايف بن عبدالعزيز للحج للمستفيدين من مركز المناصحة

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    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه استمراراً لحملات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للحج التي ينظمها مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للمستفيدين من برامجه وذويهم، تنطلق حملة الحج الرابعة للمستفيدين من المركز وذويهم في صباح اليوم إلى مكة المكرمة، وتشمل حملة حج هذا العام (500) مستفيد وذويهم.

وأوضح المتحدث الأمني أن الحملة تشمل استخراج تصاريح الحج للمشمولين فيها، وتوفير وسائل نقلهم ومواقع إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وتجهيزها بجميع المتطلبات، إضافة إلى تأمين الإعاشة والخدمات الطبية اللازمة.

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