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وزير الداخلية يطمئن على صحة الجندي الجهني

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وزير الداخلية يطمئن على صحة الجندي الجهني وزير الداخلية يطمئن على صحة الجندي الجهني

    زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس، الجندي محمد عتيق فهيمان الدبيسي الجهني، الذي يتلقى العلاج بمستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض جراء الإصابة التي نتجت عن تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول وهو يؤدي مهماته في إحدى النقاط الأمنية ببلدة العوامية أول من أمس (الاثنين).

وأطمأن سموه خلال الزيارة على الوضع الصحي للجندي محمد الجهني، ووقف على الرعاية الطبية التي يتلقاها، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله-، ودعواتهم له بالشفاء العاجل.

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