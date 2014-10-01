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باب الملك عبدالله على طابع الحج

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باب الملك عبدالله على طابع الحج باب الملك عبدالله على طابع الحج

    أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً يحمل ثلاث صور لباب الملك عبدالله أخذت بشكل متميز من عدة أماكن، وذلك بمناسبة (حج 1435ه 2014م)، لتوثيق مرحلة مهمة من توسعة الحرم المكي الشريف.

ووثق الطابع التذكاري الجديد، الباب من عدة أماكن، مزين بها كلمة (الحج) في الأعلى وإلى يمينه شعار المملكة العربية ، ويساره تاريخ صدور الطابع ومناسبته.

وجاء في خلفية الطابع الذي صدر بفئة (ريالان)، صورة كاملة للحرم المكي الشريف، بحيث يعطي للصور الثلاثة التي أمامه، شكلاً مميزاً، وبألوان فاتحة جميلة تميل إلى لون السماء.

وتصدر مؤسسة البريد السعودي الطوابع البريدية في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات. وتطبع الطوابع التي تصدرها المؤسسة في مطابع الأمنية لقيمتها المادية وندرتها الفنية.

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