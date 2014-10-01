القلق يسيطر على الزمالك أمام الداخلية؟

قرارات حسام حسن المدير الفني للزمالك يبدو فيها بعض القلق من نتيجة غير الفوز حين يدخل الفريق اللقاء أمام الداخلية مساء الخميس في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

"تعادل الزمالك مع اتحاد الشرطة فتح الباب أمام أسئلة كثيرة مبكرا على الفريق".. هكذا قال أحمد عفيفي الصوت الشهير بانتمائه للقلعة البيضاء.

هذه الأسئلة لها علاقة بمدى انسجام اللاعبين، بمدى قدرة الهدافين في الفريق على تحويل الفرص إلى أهداف بعد إهدار العديد من الكرات السهلة مع عبد الله سيسيه في الشوط الأول، ومع باسم مرسي وخالد قمر في الثاني.

هذا القلق يظهر جليا في قرار حسام حسن باستدعاء محمد عبد الشافي لقائمة الفريق، فالعميد لا يرغب في أي سيناريو جديد يفتح الباب أمام نتيجة سلبية للفرسان.

العميد يغامر بأن يحدث أي شيء للاعب خلال اللقاء، قبل ساعات من رحيله إلى أهلي جدة السعودي مقابل مبلغ يعول عليه مجلس الإدارة في تغطية نفقات الصفقات التي أبرمها طوال الصيف.

ورغم قرار رحيل عبد الشافي عن الزمالك المتخذ من قبل مجلس الإدارة، لم يرغب العميد في تجربة صالح موسى أو أحمد سمير، الثنائي الذي ضمه النادي لتغطية مركز الظهير الأيسر في الفريق.

حسام لم يستدع موسى أو سمير، وقرر الاحتفاظ بالهيكل الذي دخل به الموسم الجديد، بما فيه عبد الشافي نفسه.

معروف

لكن، من الأشياء القليلة التي قد تتغير في صفوف الفريق الأبيض أمام الداخلية هي معروف يوسف لاعب الوسط.

فمعروف رغم ملكاته الكبيرة، ظهر مهتزا أمام اتحاد الشرطة، سواء في التغطية على الناحية اليمنى التي يشغلها حازم إمام.

وكذلك في التمرير إلى الأمام.

وفي المقابل، طارق حامد بات جاهزا لخوض المبارايات مع الزمالك، وظهر بمستوى مميز حين لعب كبديل في الشوط الثاني.

وبالتالي بات طارق حامد الاسم الذي قد ينال حظه لمشاركة إبراهيم صلاح في وسط ملعب الزمالك.

الداخلية

والداخلية فريق ليس سهلا، أو هذا ما يبدو على نتائجه في الأسابيع الاولى من الدوري الممتاز.

فريق الداخلية يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري. فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ولم يلعب الرابعة بعد..

تعادل الداخلية مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، واكتسح النصر برباعية كما فاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

هداف الفريق هو محمد الفيومي برصيد 3 أهداف، كما أحرز له أحمد تمساح هدفا والأمر نفسه ينطبق على أحمد قطاوي وحسام باولو وإمانويل كاربوجي.