أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نادر بكار: ما ورد بكتاب التاريخ بشأن ” النور” كذب.. والأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز

Google+ Print
نادر بكار: ما ورد بكتاب التاريخ بشأن ” النور” كذب.. والأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز نادر بكار: ما ورد بكتاب التاريخ بشأن ” النور” كذب.. والأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز

قال الدكتور نادر بكار مساعد رئيس ” حزب النور ” لشئون الإعلام أن :” كتب التاريخ هي ملك للأمة، وأنه على واضعي تلك الكتب أن يحتفظوا بآرائهم بعيداً عن المناهج ” .

وأضاف بكار خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي ” أمس الثلاثاء أن :” ما جاء في كتاب تاريخ الثانوية العامة بشأن حزبي النور والحرية والعدالة واعتبارهم أحزاب مخالفة للدستور “كذب”، موضحاً أن الحزبان لم يكونا مخالفان للدستور، وأن لجنة شئون الأحزاب هي من منتهم تراخيص التأسيس ” .

وأكد حزب النور سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وزارة التربية والتعليم، للرد على ما جاء في كتاب تاريخ 3 ثانوي، من مغالطات بشأن الحزب.

وتحدث “بكار” عن ثورة 30 يونيو، قائلاً” أن 30 يونيو جاءت بشكل عفوي ولم تخرج بدافع من تمرد أو جبهة الإنجاز”، مضيفاً بأن الأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز حقيقي على الأرض ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك