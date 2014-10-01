نادر بكار: ما ورد بكتاب التاريخ بشأن ” النور” كذب.. والأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز

قال الدكتور نادر بكار مساعد رئيس ” حزب النور ” لشئون الإعلام أن :” كتب التاريخ هي ملك للأمة، وأنه على واضعي تلك الكتب أن يحتفظوا بآرائهم بعيداً عن المناهج ” .

وأضاف بكار خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر” أمس الثلاثاء أن :” ما جاء في كتاب تاريخ الثانوية العامة بشأن حزبي النور والحرية والعدالة واعتبارهم أحزاب مخالفة للدستور “كذب”، موضحاً أن الحزبان لم يكونا مخالفان للدستور، وأن لجنة شئون الأحزاب هي من منتهم تراخيص التأسيس ” .

وأكد حزب النور سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وزارة التربية والتعليم، للرد على ما جاء في كتاب تاريخ 3 ثانوي، من مغالطات بشأن الحزب.

وتحدث “بكار” عن ثورة 30 يونيو، قائلاً” أن 30 يونيو جاءت بشكل عفوي ولم تخرج بدافع من تمرد أو جبهة الإنجاز”، مضيفاً بأن الأحزاب السياسية لم تحقق أي إنجاز حقيقي على الأرض ” .