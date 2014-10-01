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بالأسماء .. 12 حالة إختناق في حريق محطة وقود و9 منازل بعزبة فودة بالغربية

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بالأسماء .. 12 حالة إختناق في حريق محطة وقود و9 منازل بعزبة فودة بالغربية بالأسماء .. 12 حالة إختناق في حريق محطة وقود و9 منازل بعزبة فودة بالغربية

أرشيفية

تعرض 12 شخص بحالات اختناق نتيجة حريق بمحطة وقود بعزبة فودة التابعة للوحدة المحلية بمحلة حسن بالغربية .

وجاء بيان حالات الاختناق كالآتي :-

ممدوح عبد المقصود خليل

زكريا عبد المقصود خليل

نفيسة محمد خليل

شربات عبد الرحيم خليل

إيمان ممدوح خليل

نجوى ثروت خليل

شيماء محمد عبد الرحمن

أمل عبد العزيز إبراهيم

مسموعة حامد

شربات منصور سعد

شعبان ابراهيم عبد السلام .

يذكر أن سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب بمحطة وقود و امتدت النيران الى 9  منازل مجاورة بعزبة فودة التابعة للوحدة المحلية بمحلة حسن في محافظة الغربية .

وقد دفعت الحماية المدنية بـ 12 سيارة مطافي 5 سيارات من المحلة و7 سيارات من طنطا ، ويقوم رجال الحماية المدنية بتبريد فنطاس البنزين الذي تسبب في الحريق .
> ونتج عن الحريق اصابة 12 اشخاص بحالات اختناق دون وفيات .

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