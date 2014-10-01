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مقتل 6 تكفيريين وضبط 12 مشتبها فيهم فى الحملة الأمنية

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مقتل 6 تكفيريين وضبط 12 مشتبها فيهم فى الحملة الأمنية مقتل 6 تكفيريين وضبط 12 مشتبها فيهم فى الحملة الأمنية

اجراءات امنية مشددة بسيناء

أسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 6 تكفيريين وضبط 12 مشتبها فيهم وتدمير عدد من البؤر الارهابية .

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم مقتل 6 عناصر تكفيرية بعد اشتباكات معهم فى احدى البؤر الارهابية وضبط 12 مشتبها فيهم ، وجارى فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم فى الأحداث .

كما عثر على بندقية آلية ونظارة مراقبة وخزينة بندقية آلية وأجهزة محمول معدة للعمل كدوائر تفجير وقنبلة يدوية ، وتم حرق وتدمير 3 مزارع بانجو بها 3 مخازن للبانجو المخدر تم حرقهم أيضا إلى جانب تدمير 36 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، كما تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وتم حجزهم لفحصهم .

 

أ ش أ

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