بالفيديو - تشيلسي يعود للطريق.. وصلاح يهدر الفرصة

حقق تشيلسي فوزا تأخر في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، مكتفيا بهدف من دون رد على مضيفه البرتغالي سبورتنج لشبونة.

تشيلسي لم يفلح في الفوز على أرضه بملعب ستامفورد بريدج حين واجه شالكه في الجولة الأولى، ما جلب بعض الضيق في صفوف البلوز كشف عنه مدرب الفريق جوزيه مورينيو.

لكن مورينيو شحن فريقه لموقعة لشبونة، ودفع بتشكيله الأساسي يتقدمه دييجو كوستا رغم أن الأخير لا يتدرب بسبب متاعب في الفخذ.

مع كوستا لعب سيسك فابريجاس وأندريا شورلي وإدين أزار ونمنيا ماتيتش نجم المباراة.

وسجل ماتيتش هدف اللقاء الوحيد من ركلة ثابتة نفذها سيسك فابريجاس وحولها النجم فارع الطول برأسه داخل الشباك البرتغالية.

طبعا لم يلعب المصري رامي ربيعة ولا شيكابالا في اللقاء مع صفوف ناديهما سبورتنج لشبونة، كون الأول مصاب والثاني غير مقيد أصلا أوروبيا.

لكن من جانب تشيلسي لعب محمد صلاح، كبديل في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة مكان إدين أزار.

مورينيو كان يرغب في سحب أزار خاصة وأن تشيلسي سيلعب أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الاسبوع المقبل.

ولعب صلاح وحصل على فرصة لاستغلال المساحات التي تركها دفاع سبورتنج لشبونة البرتغالي وهو مندفع في الهجوم.

إلا أن صلاح أهدر الهدية التي وصلته من سيسك فابريجاس، إذ حين انفرد تأخر في اتخاذ قرار التصويب لترتد كرته من يد حارس سبورتنج لشبونة.

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