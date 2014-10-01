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حريق هائل بمحطة وقود بالمحلة يسفر عن احتراق 6 منازل وإصابة 4 أشخاص

  • مصر
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شهدت عزبة فودة التابعة لقرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى، إشتعال النيران فى سيارة محملة بالمواد البترولية حال تواجدها داخل محطة وقود، ما أسفر عن إمتداد النيران للمحطة و 6 منازل مجاورة، وإصابة 4 أشخاص باختناقات.

أكد العميد عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، أن النيران اندلعت من سيارة مواد بترولية نقل تحمل رقم 6495 ع ج أ ، محملة بـ 20 ألف لتر بنزين 80، وذلك حال تواجدها بمحطة وقود بالعزبة ملك رمضان زين العابدين 37 سنة، مهنس، لتفريغ حمولاتها بسبب تسرب المواد البترولية، ما أسفر عن اشتعال النيران فى جميع محتويات المحطة وامتداد النيران لـ 6 منازل مجاورة للمحطة، واصابة 4 أشخاص بحالات إختناق.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ونقل المصابين لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

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